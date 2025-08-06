Güney Kore'den Çinli turistlere vize muafiyeti

Güney Kore, Çinli turist gruplarına geçici vize muafiyeti getirme kararı aldı.

Yonhap'ın aktardığına göre, Başbakan Kim Min-seok başkanlığında gerçekleştirilen hükümet toplantısında alınan kararla, Çinli turist gruplarının 29 Eylül'den itibaren Güney Kore'ye vizesiz giriş yapabileceği ve uygulamanın 30 Haziran 2026'ya kadar süreceği açıklandı.

Hükümet yetkilileri, söz konusu adımın "Güney Kore'nin ve bölge ekonomilerinin canlandırılmasını hedeflediğini" belirtti.

Bu karar, Çin'in Kasım 2024'te Güney Kore ve bazı ülke vatandaşları için başlattığı 15 güne kadar vizesiz seyahat uygulamasına karşılık niteliği taşıyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, daha önce hükümetin Çin ile iyi ilişkileri sürdürmek için çalışacağı mesajını vermişti.