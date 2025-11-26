Güney Kore'den dikkat çeken iddia! Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesi tahminlerin 3 katı daha Fazla

Güney Kore'de hükümet tarafından desteklenen Kore Savunma Analizleri Enstitüsü'nün (KIDA) yayımladığı son rapor, Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesine ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler içeriyor. Enstitünün Nükleer Güvenlik Araştırmaları Bölüm Başkanı Lee Sang-kyu, Pyongyang'ın güncel nükleer silah envanterinin yaklaşık 150 adet olduğunu söyledi.

Lee'ye göre bu cephaneliğin 115 ila 131'inin uranyum, 15 ila 19'unun ise plütonyum bazlı silahlardan oluştuğu tahmin ediliyor. Mevcut uranyum zenginleştirme kapasitesi göz önüne alındığında, Kuzey Kore'nin nükleer başlık sayısının 2030'a kadar 243'e, 2040'a kadar 429'a ulaşabileceği ifade edildi.

KIDA'nın bu tahmini, uluslararası araştırma kuruluşlarının Kuzey Kore'nin nükleer silah sayısını yaklaşık 50 civarında değerlendiren önceki öngörülerinin üç katından fazla olmasıyla dikkat çekti.

"Nükleer denizaltı 10 yıldan uzun sürebilir"

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki artan askeri iş birliğine de değinen Lee, Moskova'nın Pyongyang'a 5 bin ila 6 bin tonluk bir denizaltı inşa edebilmesi için teknolojik destek sağlayabileceğini aktardı. Ancak nükleer enerjili denizaltıya uygun küçük bir reaktör geliştirme sürecinin 10 yıl veya daha uzun sürebileceği belirtildi.

Kim Jong-un nükleer kapasiteyi artırma talimatı vermişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2022 sonunda düzenlenen Kore İşçi Partisi toplantısında nükleer cephaneliğin "katlanarak" artırılması çağrısında bulunmuştu. Kim, bu yılın başlarında bir nükleer materyal üretim tesisini ve Nükleer Silahlar Enstitüsü'nü denetleyerek "nükleer stratejik kapasiteyi artırma" talimatını yenilemişti.

Mart ayında da nükleer güçle çalışan balistik füze denizaltısı projesine ilişkin bilgi alan Kim, donanmanın nükleer silahlarla donatılması gerektiğini vurgulamış; Pyongyang yönetimi, nükleer denizaltıya ait görüntüleri kamuoyuyla ilk kez paylaşmıştı.