Güney Kore'den Kuzey tehdidine karşı sistem: İsrail’in Demir Kubbe’sinden ilham alacak!

Kuzey Kore’nin art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri, Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik kaygılarını tırmandırırken, Güney Kore’den bu duruma yönelik yeni bir savunma girişimi geldi. Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), yaptığı açıklamada, İsrail’in Demir Kubbe sistemine benzer bir yerli füze savunma sistemi geliştirme çalışmalarının başladığını duyurdu.

Pyongyang’ın olası saldırılarını engellemeyi hedefleyen Alçak İrtifa Füze Savunma Sistemi (LAMD) için 2028 yılına kadar yaklaşık 479,8 milyar won (yaklaşık 329 milyon dolar) bütçe ayrılacağı belirtildi. Açıklamada, projeye devlete ait Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) ile LIG Nex1, Hanwha Aerospace ve Hanwha Systems gibi savunma sanayi şirketlerinin katkı sağlayacağı ifade edildi. Sistem tamamlandığında, önemli askeri tesislerin Kuzey Kore’nin tehditlerine karşı korunmasına katkıda bulunacağı vurgulandı.

Sınır bölgesinde füze rampaları

Kuzey Kore, geçtiğimiz Ağustos ayında 250 yeni tip taktik balistik füze rampasını sınır bölgesindeki askeri birliklere konuşlandırdığını açıklamıştı. Bu adımı, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, “ülkenin prestijini önemli ölçüde arttıran bir başka kararlı adım” olarak nitelendirmişti. Kim, yeni silah sistemlerinin Kuzey Kore’nin egemenliğini ve barışı koruma görevini başarıyla yerine getireceğini dile getirmişti. Ancak bu hamlenin, Güney Kore’nin başkenti Seul ve çevresi için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğu yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.

Kaynak: İHA