Güney Kore’den Kuzey’e gözdağı! Orduya 'tam hazırlık' emri

Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi'nin azil talebini reddetmesinin ardından yeniden devlet başkanlığı görevini vekaleten üstlenen Han Duck-soo, Kuzey Kore'nin bölgede artan askeri faaliyetleri karşısında orduya "tam hazırlık" talimatı verdi.

Yonhap'ın aktardığına göre, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında konuşan Han, Pyongyang yönetiminin devam eden "askeri tehditleri" karşısında halkın güvenliği ve ekonomik istikrarın korunması için ordunun her an hazır olması gerektiğini vurguladı.

"Ekonomik ve diplomatik dengeler değişti"

Ulusa sesleniş konuşmasında ABD’deki siyasi değişimlere de değinen Han, Başkan Donald Trump’ın yeniden göreve başlamasıyla ekonomik ve diplomatik dengelerin değiştiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığına, ABD ve müttefik ülkelerle işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde diplomatik çabaların artırılması talimatını verdiğini ifade eden Han, "Tüm bilgi ve becerimi, artık bir gerçeklik haline gelmiş ticaret savaşında ulusal çıkarlarımızı güvence altına almak için kullanacağım" dedi.