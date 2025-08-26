Güney Kore’den savunma hamlesi! Harcamalar artacak

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kore Yarımadası'nda güvenlik konusunda daha etkin rol üstleneceklerini ve savunma harcamalarını artıracaklarını açıkladı.

Lee, ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'daki görüşmesinin ardından Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) programında yaptığı konuşmada, "ABD ile ortak savunma tutumlarımız güçlü. Aynı zamanda Güney Kore, Kore Yarımadası'nda güvenliği sürdürmek için asıl rolü üstlenecek. Öncelikle savunma harcamalarını artıracağız" dedi.

Kuzey Kore hedefinde kararlılıklarını yineledi

Savunma bütçesindeki artışın, ordunun gelişmiş teknolojilerle güçlendirilmesine yönelik kullanılacağını belirten Lee, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanması konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Lee, ABD ile Güney Kore'nin Kuzey Kore ile diyalog arayışını sürdüreceğini vurgulayarak, Trump ile ittifakı "daha karşılıklı ve geleceğe dönük olarak modernleştirme" konusunda anlaştıklarını dile getirdi.

Trump ise Oval Ofis'teki görüşmede, Güney Kore'de görev yapan yaklaşık 45 bin Amerikan askerini hatırlatarak, bu askerlerin bulunduğu üssün Güney Kore yönetimi tarafından kendilerine verilmesi talebinde bulunacaklarını ifade etmişti. ABD Başkanı ayrıca, Kore Yarımadası'nda barış için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.