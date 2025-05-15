Güney Kore’den Temu’ya 37,7 milyon liralık ceza
Güney Kore, ülkede yaklaşık 3 milyon kullanıcıya ulaşan Temu'ya kişisel verilerin korunması kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle 37,7 milyon TL para cezası kesti.
Çinli e-ticaret devi Temu'ya Güney Kore'den rekor ceza geldi. Güney Kore, kullanıcıların kişisel verilerinin usule aykırı şekilde işlendiği gerekçesiyle Temu'ya yaklaşık 37,7 milyon TL para cezası kesti.
Güney Kore Kişisel Bİlgileri Koruma Komisyonu, Temu'nun kişisel verileri Çin, Singapur, Japonya ve diğer ülkelerdeki farklı şirketler aracılığıyla işlediğini ancak bunun gizlilik politikasında belirtilmediğini açıkladı.
Temu'nun Güney Kore'de 3 milyona yakın kullanıcıya ulaştığını belirten komisyon, uygulamanın üyelik iptali gibi işlemleri de zorlaştırdığına dikkat çekti.
Komisyon geçen yıl da aynı gerekçelerle AliExpress'e 54,5 milyonluk ceza kesmişti.