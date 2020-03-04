Güney Kore'den virüsle mücadeleye 9,8 milyar dolarlık paket

Güney Kore, koronavirüsün tedarik zincirlerinde bozulmayı kötüleştirmesinin ve tüketimi azaltmasının kontrol altına alınması amacıyla 11,7 trilyon won (9,8 milyar dolar) büyüklüğünde bir teşvik paketi hazırladı.



Maliye Bakanı Hong Nam-ki yaptığı açıklamada, ek bütçenin parlamentonun onayına sunulacağını belirtirken, paranın sağlık sistemine ee çocuk bakımına da aktarılacağını ifade etti.

Maliye Bakan Yardımcısı Kim Yong-beom da Güney Kore Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın koronavirüsten kaynaklanan ekonomik sıkıntılar ile başa çıkmak için gerekli olması halinde cesur ve önden tedbirler almak konusunda anlaştıklarını duyurdu.