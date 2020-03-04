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Güney Kore'den virüsle mücadeleye 9,8 milyar dolarlık paket

Güney Kore, koronavirüs ile mücadele için 9,8 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı.

Güney Kore'den virüsle mücadeleye 9,8 milyar dolarlık paket
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Güney Kore, koronavirüsün tedarik zincirlerinde bozulmayı  kötüleştirmesinin ve tüketimi azaltmasının kontrol altına alınması  amacıyla 11,7 trilyon won (9,8 milyar dolar) büyüklüğünde bir teşvik  paketi hazırladı.

Maliye Bakanı Hong Nam-ki yaptığı açıklamada, ek bütçenin parlamentonun onayına sunulacağını belirtirken, paranın sağlık sistemine ee çocuk  bakımına da aktarılacağını ifade etti.
Maliye Bakan Yardımcısı Kim Yong-beom da Güney Kore Maliye Bakanlığı  ve Merkez Bankası'nın koronavirüsten kaynaklanan ekonomik sıkıntılar  ile başa çıkmak için gerekli olması halinde cesur ve önden tedbirler  almak konusunda anlaştıklarını duyurdu.

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