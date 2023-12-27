Güney Koreli oyuncu Lee Sun-kyun ölü bulundu
Güney Koreli oyuncu Lee Sun-kyun, başkent Seul'de ölü bulundu.
Haber Merkezi
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Yonhap'ın haberine göre polis yetkilileri, yerel saatle 10.30'da oyuncunun Waryong Parkı'nın yakınlarındaki bir araçta cansız bedenini buldu.
Polis, aracın ön kısmında kömür parçası bulunduğunu bildirdi.
Lee'nin menajeri, aktöre ulaşamadığını ve evinde bulamadığını belirterek, polise başvurduğunu açıklamıştı.
Aktörün cenazesi, Seul Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Lee Sun-kyun (fotoğraf ortada), Oscar ödüllü 'Parazit' filminde rol almıştı.