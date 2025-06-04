Güney Kore'nin yeni başkanı Lee Jae-myun göreve başladı

Güney Kore'deki ana muhalefet lideri Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung seçimlerden zaferle çıktı. Ulusal Seçim Komisyonu, Lee'nin zaferini resmen duyururken resmi sonuçlara göre, ana muhalefet lideri oyların yüzde 49,42'sini, iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) adayı Kim Moon-soo ise yüzde 41,15'ini y aldı.

Göreve başladı

Seçimler, devlet başkanının azli sebebiyle düzenlendiğinden yeni Devlet Başkanı Lee hemen göreve başladı. Lee böylece başkomutanlık dahil tüm devlet başkanlığı yetkilerini, Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Eğitim Bakanı Lee Ju-ho'dan devraldı.

Eski Başkan Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi önce görevden uzaklaştırmış ardından azil istemini kabul ederek, Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.