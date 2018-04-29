Güneydoğu Asya ülkeleri, ABD-Çin geriliminden endişeli

29 Nisan 2018

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinin 32’ncisi bu yıl Singapur’da düzenlendi. Singapur Başbakanı, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının, bölgeleri için en baskı yaratan sorun olduğunu söyledş.

Amerika'nın Sesi sitesinin aktardığı habere göre, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, zirvenin kapanışında yaptığı yazılı açıklamada, “Korumacılık ve küresellik karşıtlığının yükselmesinden derin endişe duyuyoruz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere ağır gümrük vergilerin uygulanması tehdidinde bulunmuştu. Trump, ABD’li üreticilerin Çin’in düşük fiyatlarıyla rekabet edemeyeceğini savunmuştu. Pekin de misilleme olarak ABD ürünlerine gümrük tarifelerini arttıracağını bildirmişti.

ASEAN zirvesinde ticaretin yanı sıra, Kuzey ve Güney Kore ilişkileri, Bangladeş’e kaçan Arakanlı Müslümanlar ve Myanmar’daki insan hakları konuları, DEAŞ ve terör de konuşuldu.

ASEAN'ın, kurucu üyeleri Singapur, Endonezya, Malezya, Tayland ve Filipinler’in yanı sıra, Vietnam, Myanmar, Kamboçya, Laos ile Brunei olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

"ABD ticaret savaşını kazanamaz"