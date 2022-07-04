Gürcistan'da göstericiler hükümeti istifaya çağırdı

Avrupa Birliği'nin (AB), Gürcistan'a "aday ülke" statüsü vermemesini protesto eden göstericiler hükümeti Başbakan İrakli Garibaşvili'yi istifa etmeye çağırdı.

Tiflis'te dün akşam saatlerinde sokağa çıkan göstericiler, Parlamento binasının önünde toplanarak hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Başkentin ana caddesi Şota Rustaveli'yi kapatan göstericiler, Gürcistan'ın milli marşı ile AB marşını söyledikten sonra hükümet karşıtı sloganlar attı.

Göstericiler, ülkelerine AB tarafından "aday ülke" statüsü verilmemesi nedeniyle hükümetin sürdürdüğü AB ile entegrasyon politikasını etkisiz bularak Başbakan Garibaşvili'ye istifa çağrısını yeniledi.

Ukrayna ve Moldova'ya "adaylık" statüsü verildiği ama Gürcistan'a sadece "Avrupa perspektifi" sunulduğu ve kriterleri karşılaması kaydıyla 6 ay sonra durumunun yeniden değerlendirilmesi yönünde karar alınacağını hatırlatan göstericiler, mevcut hükümete artık güvenmediklerini belirtti.

Başbakan istifa etmediği takdirde gösteriler sabaha kadar sürecek

Gürcistan'ın AB ile entegrasyonunu destekleyen gösterileri organize eden "Avrupa Evine Doğru" hareketinin kurucusu Şota Digmelaşvili, yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da gösteri düzenleyip Başbakan'a istifa için bugüne kadar zaman verdiklerini hatırlattı.

Çağrılarına rağmen Garibaşvili'nin istifa etmediğini belirten Digmelaşvili, Başbakan gece yarısına kadar istifa etmediği takdirde gösterilerin sabaha kadar süreceğini kaydetti.