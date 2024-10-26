Gürcistan'da seçim: TV'ler iktidara, cumhurbaşkanı 'AB partileri'ne işaret etti

Gürcistan'da 11. parlamentoya girecek milletvekillerinin belirlenmesi için düzenlenen seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona erdi. Ülkenin, 1991'de yeniden bağımsızlığını kazandıktan sonra 11. parlamentonun belirlenmesi için gerçekleştirilen seçimlerde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımına geçildi.

TV'lere göre iktidar önde

Bu arada, ülkenin önde gelen televizyon kanallarının verdiği sandık çıkış anketlerine göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi en çok oyu aldı. Gürcü Hayali Partisi, İmedi TV'ye göre yüzde 56,1, Mtavari TV'ye göre yüzde 42, Formula TV'ye göre ise yüzde 40,9 oy aldı.

Aynı medya kuruluşlarına göre, Gürcistan'da tutuklu olarak yargılanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin de kurucusu olduğu ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketinin öncülüğünde kurulan "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" seçim bloku yüzde 11 ila 17 ve bu partiden kısa süre önce ayrılan isimlerin yer aldığı partilerin oluşturduğu "Değişim İçin Koalisyon" seçim bloku ise yüzde 12 ila 18 oy aldı.

'AB yanlıları yüzde 52 aldı'

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, X hesabından yaptığı açıklamada, televizyon kanallarında açıklanan ilk sonuçları değerlendirdi.

Zurabişvili, henüz yurt dışında açılan sandıklardan tüm oyların gelmemesine rağmen, seçimleri ülkenin AB ile entegrasyonunu destekleyen muhalefet partilerinin kazandığını iddia etti.

Zurabişvili, seçimlerde "hile yapma girişimlerine" rağmen muhalefet partilerinin yüzde 52 oy aldığını belirtti.

Partiler yüzde 5 barajını geçmeye çalışıyor

Aralarında 4 seçim bloku olmak üzere toplam 18 parti, yüzde 5 seçim barajını geçmek için yarıştı. Seçim sonucu, parlamentoda 76 koltuğu elde edebilen siyasi parti veya seçim bloku, tek başına iktidarı kurabilecek.

Seçimlerde muhalefet partilerin kazanması durumunda koalisyon hükümetin kurulması ihtimali büyük. Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonunun, gece saatlerinde ilk sonuçları yayımlaması bekleniyor.