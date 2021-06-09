Guterres, G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in, İngiltere'de Cornwall'da katılacağı 11-13 Haziran'da İngiltere'de düzenlenecek zirvede liderlerden COVID-19 salgınıyla mücadele için küresel aşı planı oluşturulmasını ve virüse karşı aşı üretiminin iki katına çıkarılmasını isteyeceğini söyledi.

Dujarric, Guterres'in G7 ülkeleri liderlerine ayrıca iklim değişikliği konusunda daha somut taahhütlerde bulunmaları ve iklim finansmanını artırmaları çağrısı yapacağını ifade etti.