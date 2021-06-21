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Guterres, ikinci kez BM Genel Sekreterliğine atandı

Antonio Guterres’in BM Genel Sekreterliği görevine ikinci kez atandığı duyuruldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, mevcut BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ikinci kez seçildiğini açıkladı. Ülkesi Portekiz  tarafından aday gösterilen ve tek aday olan Guterres, BM Genel
Sekreterliği görevine yeniden atandı. Söz konusu kararı BM 75’inci Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır açıklarken, kararın açıklanmasının  ardından salona davet edilen Guterres bir kez daha yemin etti.

Görevine 5 yıllığına yeniden atanan Guterres'in ikinci dönemi 1 Ocak 2022'de başlayacak.

Guterres’in ikinci dönemine BM Güvenlik Konseyi tarafından 8 Haziran’da onay verilmişti. Konseyde yapılan oylamada, üyeler oy  birliği ile Guterres'in görevine ikinci dönemde de devam etmesi  yönünde tavsiye kararı almıştı.

BM Genel Sekreterliği görevini 2017’den bu yana sürdürüyor

Eski Portekiz Başbakanı 72 yaşındaki Gutteres, 2017'den bu yana BM Genel Sekreterlik görevini yürütüyor. Yaklaşık 10 kişi daha Genel Sekreterliğe talip olurken, 193 üyeden hiçbiri söz konusu kişileri  onaylamadığı için resmi olarak aday olamadı. Genel Kurul'da yapılması  beklenen oylamanın ise formaliteden olması ve yakında düzenlenmesi  bekleniyor.