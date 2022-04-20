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Guterres, Putin ve Zelenski'den görüşme talep etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'den görüşme istedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in Rusya ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilciliklerine mektup gönderdiğini belirtti.

Dujarric, Guterres'in mektubunda, Ukrayna'da barış için atılması gereken acil adımları ele almak amacıyla Putin'den Moskova'da, Zelenski'den ise Kiev'de görüşme talep ettiğini söyledi.

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