Guterres, Putin ve Zelenski'den görüşme talep etti
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'den görüşme istedi.
AA
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in Rusya ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilciliklerine mektup gönderdiğini belirtti.
Dujarric, Guterres'in mektubunda, Ukrayna'da barış için atılması gereken acil adımları ele almak amacıyla Putin'den Moskova'da, Zelenski'den ise Kiev'de görüşme talep ettiğini söyledi.
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