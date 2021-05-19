"Güvenli ülkelerde" aşısını olan AB'ye seyahat edebilecek

Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesi, birliğin güvenlik kriterlerini karşılayan ülkelerden yolcuların bloğa girmesine izin vermeyi kabul ettikleri duyuruldu. Haber Ajansı AP, 27 üye ülkenin AB büyükelçilerinin, İngiltere de dahil olmak üzere AB dışından aşılanmış tatilcilerin birliği ziyaret etmelerine izin verme konusunda bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Büyükelçiler Çarşamba günkü bir toplantıda, kuralların tamamen aşılanmış turistlerin AB'ye zorunlu olmayan ziyaretlere izin verecek şekilde değiştirilmesi gerektiğini tavsiye ettiler. Ancak, ziyaretçilerin aşı olduklarını nasıl kanıtlayabilecekleri konusundaki ortak bir karar alınmadı. AB, üye devletlerin hangi yöntemi kabul edeceklerine kendilerinin karar vereceğini açıkladı.

AB'nin şu anda, enfeksiyon oranları nedeniyle, temel olmayan nedenlerle yolcuların girmesine izin verilen, Avustralya, Yeni Zelanda ve İsrail'i içeren küçük bir “güvenli listesi” var.

İngiltere'nin cuma günü bu listeye resmi olarak eklenmesi bekleniyor, ancak Fransa’nın da aralarında bulunduğu bazı AB ülkeleri İngiltere'den zorunlu olmayan seyahatlere izin verdi. Bu ülkelerden gelen yolcuların aşılanmamış olsalar bile AB üye ülkelerine seyahatlerine izin veriliyor. Ancak genel olarak yakın zamanda yapılan bir negatif testin ibraz etmeleri gerekiyor. AB şu anda yolcuların aşılandıklarını, veya yakın zamanda negatif test ettiklerini kanıtlamalarına izin verecek bir "COVID-19 sertifikası" üzerinde çalışıyor.

Bu ayın başlarında AB Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen birliğin, "turizm endüstrisini canlandırma ve sınır ötesi dostlukları yeniden canlandırma" planını açıkladığı konuşmasında, “Aşılanmış ziyaretçileri ve sağlık durumu iyi olan ülkelerden gelenleri yeniden ağırlamayı öneriyoruz. Ancak varyantlar ortaya çıkarsa hızlı hareket etmeliyiz: bir AB acil durum fren mekanizması öneriyoruz ” demişti. AB, geçen yıl Mart ayında etkin bir şekilde yasaklanan AB dışı ülkelerden turist seyahatine izin vermek için 27 üye devlet arasında koordine bir yanıt vermeye çalışıyor.