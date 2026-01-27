Güvenlik garantisi pazarlığı: ABD’den Kiev’e Donbass mesajı

Financial Times, müzakere süreçlerine yakın sekiz kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerini Donbass bölgesinin Rusya’ya bırakılması şartına bağladığını öne sürdü. Habere göre Washington, Kiev’e barış döneminde kesintisiz silah desteği ve güvenlik güvenceleri sunabileceğini ima ederken, bunun Donbass’ta toprak tavizi içeren bir anlaşmaya bağlı olacağını belirtti.

ABD’den “NATO benzeri garanti” iması

FT’nin aktardığına göre ABD’li yetkililer, Ukrayna’nın Donbass’ta kontrol ettiği bölgelerden çekilmesi halinde, Ukrayna ordusuna daha kapsamlı ve uzun vadeli silah desteği sağlanabileceğini dile getirdi. Söz konusu güvenlik garantilerinin, NATO’nun kolektif savunmayı düzenleyen beşinci maddesine benzer bir yapıda olabileceği, uzun süreli saldırılara karşı koordineli askeri yanıt içerebileceği ifade edildi.

Kiev: Toprak tavizi öncesi bağlayıcı güvence şart

Haberde görüşlerine yer verilen Ukraynalı üst düzey bir yetkili, güvenlik garantilerinin somut ve yasal çerçeveye oturtulmadan ilerleme sağlanamadığını belirtti. Ukrayna yönetiminin, herhangi bir toprak tavizini gündeme almadan önce Batı’dan bağlayıcı ve savunma odaklı garantiler alma konusunda ısrarcı olduğu vurgulandı.

Beyaz Saray’dan yalanlama

İddialar, Beyaz Saray tarafından yalanlandı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, haberi “tamamen asılsız” olarak nitelendirerek, Financial Times’ın barış sürecini baltalamayı amaçlayan isimsiz iddialara yer verdiğini savundu.

Putin-Zelenskiy hattında geri çekilme çıkmazı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmaların sona ermesi için Ukrayna’nın Donbass’ın tamamından çekilmesi gerektiğini savunurken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geri çekilmenin ancak karşılıklı olması halinde mümkün olabileceğini belirtti. Zelenskiy, Kiev’in toprak haklarından vazgeçmeyeceğini vurguladı.