Hac yasağı bu yıl da sürebilir

Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle yurt dışından hac ziyaretlerini bu sene de yasaklamayı değerlendiriyor.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak bu kararın alınmasında tüm dünyada koronavirüs vakalarında yaşanan artışın ve virüsün yeni mutasyonlarının ortaya çıkmasının etkili olacağını söyledi.

Kaynaklar yasak ile ilgili değerlendirmenin devam ettiğini, henüz nihai bir karara varılmadığını söyledi.