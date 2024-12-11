Hafız Esad'ın mezarı ateşe verildi!

Suriye'de 27 Kasım'da İdlib'den büyük bir harekata başlayan muhalifler geçen haftasonu başkent Şam'ı ele geçirerek ülkenin doğu kısmı hariç tam hakimiyeti sağladı.

Şam'da bulunan eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ailesiyle Rusya'ya kaçtı. Muhalifler hapishaneleri boşaltırken, Esad rejimine destek veren bazı görevlileri de öldürdü.

Muhaliflerin bir diğer hedefi 1971'den 2000'e devlet başkanı olarak görev yapan, Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın mezarı oldu.

10 Haziran 2000'de hayatını kaybeden Hafız Esad, memleketi Lazkiye kentine bağlı Kardaha'da defnedilmişti. Hafız Esad'ın ölümünün ardından oğlu Beşar Esad yerine geçmişti.

Muhalifler mezarlık alanını tahrip ederek Esad'ın tabutunun bulunduğu bölgeyi ateşe verdi. Bazı kişiler bu anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.