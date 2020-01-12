Hafter’e bağlı güçler ateşkesi kabul etti

12 Ocak 2020

Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya’nın Libya'ya yönelik yerel saatle 12 Ocak 00.00'da Türkiye saati ile 01.00'da başlayacak ortak ateşkes çağrısını kabul etti.

Hafter'e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini kaydetti.

Ateşkes başkent Trablus'ta havai fişeklerle kutlandı

Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla Libya'da başlayan ateşkes, başkent Trablus'ta havai fişeklerle kutlandı.

Ateşkesin uygulanmaya başladığı gece yarısına kadar, başkent merkezinde patlama sesleri duyuldu. Ateşkesin hayata geçmesiyle gece yarısının ardından, son 48 saattir çatışmaların sesiyle yankılanan başkentte sükunet hakim oldu.

Trablus'taki bazı sürücülerin korna çalarak konvoy yaptıkları, bazı mahallelerde de havai fişekler atıldığı görüldü.

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanlığı, Halife Hafter'in saldırıları nedeniyle kapatılan başkent Trablus'un dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı'nın yeniden hava trafiğine açılacağını duyurdu.

Ateşkesin hayata geçmesinden yaklaşık 2 buçuk saat sonra başkentte bir patlama sesi duyuldu, ancak patlamanın kaynağına dair bir açıklama yapılmadı.

İtalya'dan ateşkese ilişkin değerlendirme

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, darbeci lider Hafter'e bağlı güçlerin ateşkes çağrısını kabul etmesini, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Son günlerde Libya konusunda diplomasi trafiğini yoğunlaştıran Başbakan Conte, "Hafter güçleri ateşkesi kabul etti. Bu, siyasi çözüm arayışında ilk adım. Hala bu konuda katedilmesi gereken çok yol var ama yön doğru." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Conte, bugün Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Roma'da görüşürken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir telefon görüşmesi yapmıştı. Conte, çarşamba günü de darbeci lider Hafter'i Roma'da ağırlamıştı.

Kaynak: AA