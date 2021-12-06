Hafter’in adaylığına yapılan itiraz reddedildi

Libya’da mahkeme, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter’in adaylığına yapılan itirazı reddederek seçimlere katılmasının önünü açtı.

Trablus merkezli Libya el-Ahrar televizyon kanalının haberine göre, Trablus Temyiz Mahkemesi Hafter’in adaylığı hakkında Zaviye Mahkemesi İtiraz Komisyonuna yapılan itirazı değerlendirerek sonuca bağladı.

Mahkeme heyeti tarafından bugün yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu itirazın reddedilmesine karar verildi.

Halife Hafter'in, 24 Aralık'taki başkanlık seçimleriyle ilgili adaylık başvurusuna yapılan itiraz, 30 Kasım’da Zaviye Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Böylece başkanlık seçimleri için en güçlü 3 isim olarak kabul edilen Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, devrik lider Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam ve Halife Hafter’in adaylıklarına yapılan itirazlar reddedilerek, seçim için önleri açılmış oldu.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonunun adaylarla ilgili nihai listeyi yayınlamasının ardından yarışa katılacak isimler netleşecek.