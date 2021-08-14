Haiti'de 7,2 büyüklüğünde deprem: 227 kişi hayatını kaybetti

Karayiplerdeki ada ülkelerinden Haiti, 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başkent Port-au-Prince'in 120 kilometre batısındaki deprem 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. En yakın yerleşim birimine sadece 8 kilometre uzaklıktaki deprem Bölge ülkelerde de hissedildi. Çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalanlar oldu.

Haiti Başbakanı Ariel Henry depremin ülkenin güney bölgelerinde "muazzam boyutta" hasara yol açtığını duyurdu. Paylaştığı Twitter mesajında "can kayıpları" var diyen Henry, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların sürdüğüne vurgu yaptı. "Tüm kaynaklar seferber edilecek" ifadelerini kullandı.

Depremin ardından kısa süreli olarak tsunami uyarısı yapıldı. Haiti'nin bazı sahil kasabalarını su bastı.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar merkezinden yapılan açıklamada, depremin çok büyük bir alanda yıkıma yol açabilecek güçte olduğu ifade edildi. Can kayıpları açısından kırmızı alarm verildi.

Haiti'de 2010 yılında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 300 bin kişi hayatını kaybetmişti.