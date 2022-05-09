Haiti'de 8 Türk vatandaşı kaçırıldı

Haiti ve Dominic medyasında yer alan haberlere göre, çeteler arası çatışmaların yaşandığı Haiti'de Dominik Cumhuriyeti'nden otobüsle Haiti'ye geçen ve aralarında en az 8 Türk misyonerin de bulunduğu bir grup kaçırıldı.

Haiti24 isimli web sitesinde yer alan haberde grubun dün öğleden sonra geçtiğimiz sene ABD ve Kanadalı bir grup misyonerin de kaçırıldığı Croix-des-Bouquets bölgesi yakınlarında kaçırıldığı bilgisi yer aldı. Haiti polis sözcüsü konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi.

75 kişi hayatını kaybetti

Geçtiğimiz sene Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından ülkede çeteler her geçen gün güçlerini artırıyorlar.

Birleşmiş Milletler'den Cuma günü yapılan açıklamada Haiti'nin Port-au-Prince yakınlarında çeteler arasında patlak veren çatışmalarda en az 75 kişi hayatını kaybetmişti.