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Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyon patladı: Çok sayıda ölü var

Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu 40'tan fazla kişinin öldüğü duyuruldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Haiti'nin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde, akaryakıt taşıyan bir kamyonun infilak etmesi sonucunda, ilk belirlemelere göre civardaki 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Le Nouvelliste gazetesi, onlarca yaralının hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

Eski Haiti Başbakanı Claude Joseph, sosyal medya paylaşımında, patlamada yakınlarını kaybeden herkesin acısını paylaştığını ifade etti.