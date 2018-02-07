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Hakan Atilla'nın beraat talebi reddedildi

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın delil yetersizliği nedeniyle hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesi talebi kabul edilmedi.

Hakan Atilla'nın beraat talebi reddedildi
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ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın delil yetersizliği nedeniyle hakkındaki tüm suçlamaların düşürülerek beraat etmesi talebi reddedildi.

Davanın yargıcı Richard Berman, Atilla'ya yönelik suçlamaları destekleyen ''yeterli derecede'' delil bulunduğunu belirterek Atilla'nın beraat talebine ilişkin başvurusunu kabul etmedi.

Savunma makamı, savcılığın 15 Aralık'ta Atilla'nın iş adamı Rıza Sarraf'ın işlediği suçlarla bir bağlantısı olduğunu kanıtlayamadığı gerekçesiyle mahkemeden delil yetersizliği nedeniyle Atilla'ya yönelik tüm suçlamaların düşürülmesi ve müvekkillerinin beraat etmesi talebinde bulunmuştu.

Jüri, 3 Ocak'ta Atilla'yı 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasında ise masum olduğuna karar vermişti.

Atilla'nın ceza duruşması ise 11 Nisan'da yapılacak.

Kaynak: AA

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