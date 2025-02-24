Hakan Fidan değerlendirdi: Ukrayna, NATO üyesi olabilir mi?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bloomberg televizyonuna gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine yaklaşımına ilişkin, "NATO üyesi olmak istemelerine bir şey demeyiz ama çok gerçekçi olmak zorundayız." dedi.

ABD'nin yaklaşımını değerlendirdi

Fidan, Trump'ın Ukrayna'nın NATO'ya katılma konusundaki ABD yaklaşımını değiştirip değiştirmeyeceğine ilişkin soruya ise şöyle cevap verdi:

"Önceki yönetimin de Ukrayna'nın NATO'ya katılmasından yana olup olmadığından emin değilim. O nedenle bu konuda yeni bir politika olduğunu düşünmüyorum."

"Çok gerçekçi olmak zorundayız"

Hakan Fidan, Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine ilişkin, bu konuyu Avrupalı ortakları ve Ukraynalı dostları ile görüştüklerini, Ukrayna'nın sadece NATO üyesi olma uğruna değil, ülkesinin güvenliğini garanti altına almak için de bunu talep ettiğinin anlaşılması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine yaklaşımı hakkında Fidan, "NATO üyesi olmak istemelerine bir şey demeyiz ama çok gerçekçi olmak zorundayız. Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) da açıkladığı resmi duruşumuz bu." ifadelerini kulandı.