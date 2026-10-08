Hakan Fidan: En kısa sürede Meclis’e sevk edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında Türkiye’nin üstleneceği role ilişkin, “Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil.

Türkiye, başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak” açıklamasında bulundu. Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, anlaşmanın Meclis’e sevkine ilişkin hazırlıkları, savunma işbirliğinde atılan adımları ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Anlaşma Meclis’e sevk edilecek

Mekke Anlaşması’nın Meclis’e gönderilmesi için yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirten Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da konuya ilişkin nihai sunumun yapıldığını bildirdi. Fidan, “Anlaşmanın Meclis’e gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza (Recep Tayyip Erdoğan) da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede Meclis’e sevk etme yönünde kararımız var. Biz kendi çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız” dedi.

Askeri karargah ve sekretarya için kurumsallaşma adımları

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 5 Ekim’de düzenlenen Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı’na katıldığını hatırlatan Fidan, olağanüstü toplantının ana gündeminin Suudi Arabistan’ın maruz kaldığı saldırılar olduğunu söyledi. Toplantıda anlaşmanın kurumsal yapısına ilişkin konuların da ele alındığını aktaran Fidan, “Özellikle askeri karargahın yapısı, sekreteryanın durumu, yeni sekreterin atanması gibi başlıca konular, kurumsallaşmayla ilgili maddeler arasındaydı” ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın imzalanmasının üzerinden çok zaman geçmemesine rağmen kurumsallaşma ve uygulamaya yönelik adımların hızla atıldığını vurgulayan Fidan, “Taraflar, bu konuda ciddi olduklarını, somut sonuçlar görmek istediklerini, ortaya koydukları iradeyle de göstermiş oluyorlar” diye konuştu.

Savunmaya katkı Pakistan’la değerlendiriliyor

Türkiye’nin Yemen’den Husiler tarafından gerçekleştirilen saldırılara karşı savunmaya nasıl katkı sağlayabileceğinin Pakistan’la değerlendirildiğini belirten Fidan, şunları kaydetti: “Burada zaman zaman ortaya konan ucuz siyasal retoriklerin gerçeklikle örtüşmediğini de ifade etmek istiyorum. Yemen’de Yemen meşru hükümet güçleri mevcut mücadeleyi devam ettirmekte. Suudi Arabistan onlara destek veriyor. Ama diğer taraftan da olayın barışla, diyalogla çözümlenmesi için biz elimizden geleni de yapıyoruz.”

Karadeniz’de Türk gemileri de saldırılardan etkileniyor

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın bölgesel ve küresel istikrar açısından başlıca tehditlerden biri olmayı sürdürdüğünü belirten Fidan, savaşın Karadeniz’e yayılmasının önlenmesi için yürütülen çalışmalara işaret etti. Fidan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin titizlikle uygulanması ve Karadeniz Tahıl Girişimi’nin bu yaklaşımın somut örnekleri olduğunu söyledi. Sivil gemilere yönelik saldırıların can, mal, seyir ve çevre güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayan Fidan, “Karadeniz’in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine bölge ülkeleri olarak, uluslararası toplum olarak asla izin vermememiz gerekiyor” dedi.

Her iki tarafa da uyarı ve çözüm önerilerinde bulunduklarını aktaran Fidan, “Şu anda kışa girmeden hemen önce her iki taraf da birbirlerine belli bir askeri üstünlük sağlamak için muazzam bir saldırı içerisindeler. Bu Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliğini ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle Türk bayraklı, Türk sahipli, Türk personelli gemilerin de bundan etkilendiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı. Fidan, gemilerin taşıdığı tahılın uluslararası piyasalara ulaşamamasının başta Afrika olmak üzere birçok ülkede gıda güvenliği sorunlarına yol açtığına dikkat çekerek, bunun önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Macaristan ile ticarette 10 milyar dolar hedefi

Türkiye-Macaristan ekonomik ilişkilerine de değinen Fidan, 2025’te 5 milyar doları aşan ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini açıkladı. Gelecek yıl Macaristan’da düzenlenecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’nın hazırlıklarının da görüşmede ele alındığını bildirdi. Savunma sanayisinde ortak üretim ve teknoloji geliştirme projelerinde ilerleme sağlandığını belirten Fidan, savunma inovasyonu alanında oluşturulan çalışma grubunun somut çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Fidan, Türkiye’nin Macaristan’daki NATO İleri Kara Kuvvetlerine katkısını sürdüreceğini de ifade etti. Enerji, ulaştırma ve bağlantısallık alanlarına özel önem verdiklerini kaydeden Fidan, doğal gaz ve yenilenebilir enerjide yeni işbirliği projeleri üzerinde çalışıldığını aktardı. Türk müteahhitlik firmalarının Macaristan’daki büyük ölçekli yabancı yatırımlarda rol üstlendiğini belirten Fidan, “Yeni hükümet döneminde de bu türden rollerin devam etmesi konusunda da bir genel fikir birliği oluştu” dedi. Fidan, Macaristan’ın Türk ürünlerinin Avrupa’ya taşınmasında kritik bir rota olduğunu vurguladı.

AB’ye üyelik sürecinde adil ve kapsayıcı yaklaşım vurgusu

Macaristan’ın Türk Devletleri Teşkilatındaki gözlemci üyeliğini kıymetli bulduklarını belirten Fidan, bu çerçevedeki işbirliğini güçlendirmek istediklerini söyledi. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin de görüşmenin gündeminde yer aldığını aktaran Fidan, genişleme sürecinin adil ve kapsayıcı olması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin üyelik sürecinin AB ülkelerinin iç siyasi tartışmalarına kurban edilmemesi gerektiğini dile getiren Fidan, Macaristan’ın liyakat temelli yaklaşımını ve Türkiye’ye verdiği desteği önemsediklerini kaydetti.

Avrupa güvenliğinin Türkiye’nin güvenliğinden, imkan ve kabiliyetlerinden bağımsız düşünülemeyeceğini belirten Fidan, “Güvenlik politikalarında kalıcı yapılaşmalara gitmeden önce bu tartışmaların çok nitelikli yapılması gerekiyor. Aksi takdirde çok geç olabilir” uyarısında bulundu.

Gazze için yeni uluslararası baskı çağrısı

Gazze’de devam eden soykırımın durması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye’nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü belirten Fidan, insani yardımların artırılması, Filistin Ulusal Komitesi’nin yönetimi devralması ve Uluslararası İstikrar Gücü’nün Gazze’ye yerleşmesinin atılması gereken adımlar arasında olduğunu söyledi. “İsrail’in, Gazze Barış Planı’nın uygulanmasıyla çok fazla alakası yok” diyen Fidan, Gazze’deki dramın sona erdirilmesi için yeni bir uluslararası baskının önemine işaret etti.

İsrail’de yapılacak seçimlerin dış politikada büyük bir değişiklik getirmesini beklemediğini belirten Fidan, seçimler nedeniyle bazı konuların beklemeye alınmasının Türkiye’nin çalışmalarını durdurmadığını vurguladı. Fidan, “Gazze’de devam eden dram, Batı Şeria’da başlayan toprak çalma eyleminin hızlandırılması meselesi ve Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya yönelik planlanan sinsi operasyonların önlenmesi için her türlü çabayı, her türlü platformda gösteriyoruz” dedi.

Türkiye’nin İsrail’i, Filistin’i ve bölge ülkelerini kapsayan bir barış vizyonu üzerinde taraflarla görüştüğünü aktaran Fidan, “Kararlı, yapıcı, sonuç alıcı çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.