Hakan Fidan: 'Taraflar tekrar bir araya gelme konusunda prensipte anlaştılar'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul'da gerçekleştirilen Ukrayna-Rusya barış müzakerelerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Tarafların tekrar bir araya gelme konusunda prensipte anlaştıklarını ifade eden Bakan Fidan, "Türkiye olarak Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışa ulaşılmasını mümkün kılacak her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bugün, dünya barışı için önemli bir gündü"

Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Hakan Fidan, bugünün dünya barışı önemli bir gün olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, dünya barışı için önemli bir gündü.

Yoğun diplomatik çabalar sonucunda, Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da, Türkiye’nin kolaylaştırıcılığında bir görüşme gerçekleştirdiler.

Toplantının neticesinde, güven artırıcı bir önlem olarak her iki ülkeden biner kişinin takas edilmesi konusunda anlaştılar.

Ayrıca ateşkese ulaşılmasını mümkün kılacak koşulların yazılı şekilde karşı tarafla paylaşılması hususunda mutabık kaldılar.

Taraflar tekrar bir araya gelmek konusunda da prensipte anlaştılar.

Türkiye olarak Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışa ulaşılmasını mümkün kılacak her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz."

Bugün, dünya barışı için önemli bir gündü.



Yoğun diplomatik çabalar sonucunda, Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da, Türkiye’nin kolaylaştırıcılığında bir görüşme gerçekleştirdiler.



Toplantının neticesinde, güven artırıcı bir önlem olarak her iki ülkeden biner kişinin… pic.twitter.com/7QFnMxjJqE — Hakan Fidan (@HakanFidan) May 16, 2025

Ne olmuştu?

Rusya ile Ukrayna arasında 2022'de başlayan savaşın ardından, taraflar barış görüşmeleri kapsamında bugün İstanbul’da bir araya geldi. Görüşmelere, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında Türk, Rus ve Ukraynalı heyetler katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıda, esir takası ve ateşkes gibi konular ele alındı.

Görüşmelerin ardından Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, her iki taraftan da biner askerin serbest bırakılması konusunda uzlaşıldığını açıkladı.

Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy de, müzakerelerden elde edilen sonuçlardan memnun olduklarını ve temasları sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.