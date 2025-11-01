Hakan Fidan: Türkiye barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere” temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2025’te yaptığı konuşmada, uluslararası sistemin temel özelliğinin bugün “belirsizlik” olduğunu söyledi. Fidan, “Jeopolitik rekabet, artan kutuplaşmalar ve kurumların işlevselliğini yitirmesi nedeniyle dünya yeni bir denge arayışında.” ifadelerini kullandı.

Fidan, Türkiye’nin dış politikada açık, diyaloğa dayalı ve çok kutuplu bir vizyona sahip olduğunu belirtti. Küresel düzende adil ve sürdürülebilir bir sistemin ancak ortak güvenlik, kolektif sorumluluk ve stratejik öngörüyle sağlanabileceğini ifade etti. Fidan, “İhtiyacımız olan şey yeni kurumlar değil, mevcut sistemin adil işlemesidir.” dedi.

Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler’in daha etkin hale getirilmesi gerektiğini belirterek, “Sorun kuralların yokluğu değil, kuralların eşit uygulanmamasıdır.” dedi. Güvenlik Konseyi’nin birkaç ülkeye ayrıcalık tanıyan yapısının adaletsiz olduğunu vurguladı ve “Daha demokratik bir temsil sistemine geçilmesi kaçınılmaz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesel sahiplenme ve çok taraflı diplomasi

Fidan, krizlerin genellikle bölgesel bağlamlardan kaynaklandığını söyleyerek, çözümün de bölgesel sahiplenme yoluyla mümkün olduğunu ifade etti. Türkiye’nin Balkanlar’da arabuluculuk girişimleri, Güney Kafkasya’da normalleşme çabaları ve Afrika’da karşılıklı saygıya dayalı ortaklık politikası bu yaklaşımın örnekleri arasında yer aldı. “İstikrar dayatılamaz, geliştirilebilir.” diyen Fidan, diyaloğun güvene, güvenin de istikrara dönüşmesinin önemini vurguladı.

Gazze temas grubu ve ateşkes süreci

Gazze konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde yoğun diplomatik çabalar yürütüldüğünü belirten Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ile oluşturulan Gazze Temas Grubu’nun uluslararası farkındalığı artırdığını söyledi. “Ateşkes kendi başına bir hedef değil; iki devletli çözüm hayata geçirilmeden kalıcı barış mümkün değildir.” dedi.

Türkiye yeniden arabulucu rolünde

Fidan, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nda diplomatik çözüm için aktif rol aldığını hatırlattı. İstanbul süreciyle tarafları müzakere masasına getirdiklerini belirten Bakan, “Ukrayna’da barışçıl çözüm için diplomasi en geçerli yoldur. İstanbul’da dördüncü tur görüşmeye ve olası bir liderler zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız.” sözleriyle yeni bir sürece kapı araladı.

“Meşruiyetin aşınması Gazze’de en acı haliyle görülüyor”

Fidan, uluslararası kurumların işlevini yitirmesinin en dramatik sonuçlarının Orta Doğu’da yaşandığını belirterek, “Meşruiyetin aşınması ve küresel yönetişimin felci, Gazze’de insanlık dramıyla karşımıza çıkıyor.” dedi. Adaletin seçici hale gelmesinin küresel istikrarı tehdit ettiğini söyledi.

“Türkiye diyalog ve diplomasiye bağlı kalacak”

Konuşmasının sonunda Fidan, Türkiye’nin dış politikasında diyaloğu ve diplomasiyi temel değer olarak koruyacağını vurguladı. “Daha adil, dengeli ve temsili bir uluslararası düzen vizyonunu paylaşan tüm ortaklarımızla çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi. Türkiye’nin bölgesel barış, küresel istikrar ve işbirliği çabalarının ön saflarında yer almaya devam edeceğini belirtti.