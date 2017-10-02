Halkın yüzde 90'ı 'bağımsızlık' dedi

02 Ekim 2017

Katalonya'da yasa dışı ilan edilmesine ve müdahalelere rağmen yapılan referandumda sonuçlar belli oldu. Halkın yüzde 90'ı bağımsızlığa "evet" dedi.

Puigdemont, televizyonlardan yayınlanan açıklamasında, "Katalonya vatandaşları, yönetim biçimi cumhuriyet olan bağımsız bir devlet kurma hakkını kazandı. Halkımızın egemenliğini somutlaştıran referandum sonuçlarını kısa süre içinde Katalan parlamentosuna yollayacağız" dedi.



Katalonya'daki katılım oranı yüzde 42.3 olan referandumunda kullanılan 2.3 milyon geçerli oyun yüzde 90'ı "bağımsızlığa evet" ve yüzde 7.87'si de "hayır" dedi.

Katalonya'da TSİ 10.00'da açılan sandıklar TSİ 22.00'de kapandı. Oy kullanma işleminde Katalonya özerk yönetiminin dağıttığı plastik kutular oy sandığı olarak kullanılırken, bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin dağıttığı veya Katalanların evde kendilerinin bastırdığı oy kağıtları zarflara konulmadan sandıklara atıldı.

Katalonya yerel hükümetinin referandum sabahı yaptığı değişiklikle kayıtlı olarak gösterilen 5,3 milyon seçmen istediği yerde oyunu kullandı. Katalonya'da oturma izni olan yabancıların da oy kullanılmasına izin verildi.

Referandumda "Katalonya'nın cumhuriyetle yönetilen bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti, yasa dışı ilan edilen referanduma güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 761 kişinin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı da yaralılar arasında 19 polis ve 14 jandarmanın olduğunu duyurdu.

Katalonya Hükümeti, oy kullanma merkezlerinde çıkan olaylardan dolayı İspanya ulusal polisi ve jandarma hakkında Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesine suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan talimatları yerine getirmediği ve yasa dışı olmasına rağmen referandumu engellemekte pasif kaldığı gerekçesiyle 6 mahkeme Katalonya yerel polisi hakkında soruşturma başlattı.

"Umarım bu kez bizi dinlerler"

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, referandumun sona ermesinin ardından Başbakanlık konutunda düzenlediği basın toplantısında, yasadışı referandum ve çıkan olayların sorumlularının yasaları çiğneyenler olduğunu söyledi.

Rajoy, "Biz sorumluluğumuzu yerine getirdik. Her zaman söyledik ama bizi dinlemediler. Yasadışılıklarını terk etmeleri için çok fırsatları oldu ama bir kere olsun bile denemediler." diye konuştu.

Olası bir tek taraflı bağımsızlık ilanına karşı da Katalonya yerel yönetimine çağrı yapan Rajoy, "Umarım bu kez bizi dinlerler ve hatalarında ısrar etmezler. Onları hiçbir yere götürmeyecek olan bir yolda yeni adımlar atmazlar." ifadelerini kullandı.

Rajoy, Katalonya krizini çözebilmek için İspanya parlamentosundaki tüm siyasi partileri görüşmeye çağıracağını söyledi.

Ana muhalefetten müzakere çağrısı

Ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) lideri Pedro Sanchez, Katalan krizinin çözümü için İspanyol hükümetinden en kısa zamanda Katalonya hükümeti ile bir müzakere süreci başlatmasını istedi.

Sanchez ayrıca Katalonya'da güvenlik güçlerinin oy kullanma merkezlerine müdahalesini de "hiçbir şekilde doğru bulmadığını" söyledi.

Liberal görüşlü Ciudadanos Partisinin lideri Albert Rivera da Katalonya'da yapılan referandumun Katalan toplumunu daha fazla böldüğünü savundu.

Rivera, endişesinin bugünkü görüntülerden sonra daha da arttığını dile getirerek, "Katalonya parlamentosunun bu hafta içinde tek taraflı bağımsızlık ilan edeceğine eminim." ifadelerini kullandı.