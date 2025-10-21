Hamam böceğini öldürmeye çalışırken evi yaktı

Osan kentinde yaşayan 20'li yaşlardaki kadın, evinde gördüğü hamam böceğini öldürmek istedi.

The Korea Times'ın haberine göre, hamam böceğini öldürmek için çakmak ve yanıcı sprey kullanan kadın, apartmanda yangına sebep oldu. Yangında, beşinci katta yaşayan Çin uyruklu bir kadın pencereden kaçmaya çalışırken düşerek hayatını kaybetti.

Kadın, aynı yöntemi daha önce de kullandığını ancak bu kez eşyalarının tutuştuğunu söyledi.

Polis, kadının "yangına sebebiyet verme ve ihmalle ölüme yol açma" suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.