Hamaney: ABD ile nükleer müzakerelerin sonuç vereceğini sanmıyorum

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile sürdürülen nükleer müzakerelerin sonuç vereceğine inanmadığını belirterek, “Bu görüşmelerin bir yere varacağını sanmıyorum” dedi.

Mehr haber ajansının bildirdiğine göre, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney Salı günü yaptığı açıklamada ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerin bir anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunda şüphelerini dile getirdi.

Hamaney İran'ın merhum Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi'yi anma töreninde yaptığı konuşmada, “ABD ile nükleer görüşmelerin sonuç getireceğini sanmıyorum. Bilmiyorum” dedi.