Hamaney Trump'a çıkıştı: Sorun çözmek değil tahakküm kurmak istiyorlar

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da eski ve yeni üst düzey sivil ve askeri yetkililerin katıldığı iftar programında konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakere çağrısına değinen Hamaney, "Bazı zorba hükümetlerin müzakere ısrarı meseleyi çözmek için değil, tahakküm kurmak içindir. 'Karşı tarafa müzakere adıyla taleplerimizi dayatalım, kabul ederlerse iyi fakat kabul etmezlerse müzakere masasından uzaklaştılar deriz' diyorlar." ifadelerini kullandı.

'Mesele yalnızca nükleer değil'

Washington'un müzakere ile yeni taleplerini dayatmak istediğini söyleyen Hamaney, "Mesele yalnızca nükleer değil, onlar ülkenin savunma ve uluslararası kapasitesiyle ilgili yeni talepler gündeme getiriyorlar. Bu yeni talepler kesinlikle İran tarafından kabul edilmeyecektir. Halk üzerinde baskı kurabilmek için müzakereden söz ediyorlar. Bu müzakere değil, tahakkümdür." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'yı eleştirdi

Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları Almanya, Fransa ve İngiltere'nin nükleer meseleyle ilgili ülkesi aleyhindeki açıklamalarına da işaret eden Hamaney, "İran'ın anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini söylüyorlar. Peki siz taahhütlerinizi yerine getirdiniz mi? Başından beri yerine getirmediniz. ABD ayrıldıktan sonra bir şekilde telafi edeceğinize söz verdiniz fakat sözünüzü tutmadınız." diye konuştu.