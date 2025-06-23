Hamaney'den açıklama: Kimsenin de bize saldırmasına izin vermeyiz
Katar'ın İran'ın ABD üssüne yönelik saldırısını kınaması ve İran'a misilleme yapma hakkının saklı tutulduğunu duyurması üzerine Hamaney'den açıklama geldi.
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İran, Katar’daki El-Udeyd (ABD) Üssü’ne yönelik misilleme füze saldırısı düzenledi.
Katar, İran'ın ABD üssüne yönelik saldırısını kınadı ve İran'a misilleme yapma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney Katar'ın misilleme açıklamalarına ilişkin ''Biz kimseye saldırmadık, kimsenin de bize saldırmasına izin vermeyiz.'' dedi.