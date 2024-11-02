Hamaney'den İsrail ve ABD'ye sert uyarı!

İran lideri Hamaney, İsrail ve ABD'ye kesinlikle sert bir yanıt vereceklerini söyledi ABD'nin elçiliğinin o dönem İran'da "casusluk yuvası" olarak kullanıldığını ifade eden isim, "Amerikan büyükelçiliği sadece bir diplomatik ve bilgi merkezi değil aynı zamanda devrime karşı iç kışkırtma ve devrimi yok etme amaçlı bir planlama merkeziydi" dedi.

İsrail'in bölgedeki eylemlerine ve 26 Ekim'de İran'a saldırısına değinen Hamaney, "Düşmanlar hem Siyonist rejim hem de Amerika Birleşik Devletleri, İran'a, halkına ve direniş cephesine karşı yaptıkları nedeniyle kesinlikle sert bir cevap alacaklarını bilmelidir." diye konuştu.

"Dünya düzenini yöneten suç aygıtıyla yüzleşeceğiz"

Hamaney, konuşmasının bir bölümünde şu ifadeleri kullandı: "Elbette, İran ulusunun ve ülke yetkililerinin bugün dünya düzenini yöneten suç aygıtıyla yüzleşmeye yönelik genel hareketi kesinlikle hiçbir şekilde başarısız olmayacaktır. Bundan emin olun. Küstahlığa karşı koymak için, askeri, silahlanma veya siyasi eylemler açısından gereken her şeyi mutlaka yapacağız ve yetkililer de şu anda bunları yapmakla meşgul."