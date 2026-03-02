Hamaney'i öldüren saldırı nasıl planlandı? Aylarca süren hazırlık

ABD ve İsrail'in cumartesi sabahı İran'a başlattığı saldırıda, İran dini lideri Ali Hamaney hayatını kaybederken, Hamaney'i ölüme götüren istihbarat ağı ortaya çıktı.

Aylardır Hamaney'in hareketlerini takip eden ABD ve İsrail, içerden gelen istihbaratla harekete geçmiş ve İran dini liderini Tahran'daki konutunda diğer üst düzey yetkililerle birlikteyken hedef almıştı.

İran içine sızan ajanlar

Hamaney'in ölümünün ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İstihbaratımızı ve son derece gelişmiş takip sistemlerimizi atlatamadı" ifadelerini kullanırken, istihbaratın İran içine sızan ajanlar tarafından sağlandığı düşünülüyor.

2025 Haziran'ında yaşanan 12 günlük savaşta da İsrail, İran'ın nükleer programıyla bağlantılı bilim insanlarını ve yetkilileri hedef almış, bu saldırı için de hedefler cep telefonu sistemlerine sızılarak belirlenmişti.

BBC'nin aktardığına göre, İsrail ve ABD, aylarca kişinin yaşam rutinini izliyor, korumaları dahi takip ediyor ve hedefin savunmasız anlarını tespit ediyordu. Öte yandan gece yarısı beklenen saldırı, gündüz saatlerinde alışılmadık bir zamanda gerçeklemişti.

Saldırı istihbaratı CIA'den

New York Times'ın haberine göre, saldırı istihbaratı CIA'den gelmiş ve İsrail'e aktarılmıştı. Saldırın daha geniş bir dalganın başlangıcını işaret etmesi planlanmış ve fırsat penceresinden yararlanmak için öne alınmıştı.

Hameney'in konutu 30 bomba ile vuruldu

İsrail uçakları yerel saatle 09:40 civarında Hamaney'in konutuna tam 30 bomba bırakmış ve yeraltı sığınağında olduğu değerlendirilen dini liderin öldüğünden emin olmak istemişti. Aynı saldırıda üç Savunma Konseyi Sekreteri Ali Şamhani, Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzadeh ve Devrim Muhafızları Komutanı General Muhammed Pakpur da hayatını kaybetti.

Savaş uçakları Tahran'ı vurduğunda, Trump'ın operasyonu bazı üst düzey yetkililerle Florida'daki konutundan izlediği ve Hamaney'in öldürüldüğünün doğrulanmasının saatler sürdüğü de öğrenildi.