Hamaney’in cenaze töreni ertelendi

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı ortak saldırıların ardından İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği bildirilmişti. Tahran yönetimi, Hamaney için bugün cenaze töreni düzenleneceğini duyurmuştu. Ancak planlanan törenin iptal edildiği açıklandı. İran devlet medyası, cenaze programının yeni tarihinin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Veda töreni yapılacak

İslami Tebliğ Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi yaptığı açıklamada, veda töreninin yerel saatle 22.00’de gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi. Mahmudi, ülkenin farklı bölgelerinden gelen yoğun katılım talepleri ve hazırlıkların tamamlanabilmesi için programın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Mahmudi, cenaze töreninin daha uygun bir tarihte yapılacağını ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeni programın açıklanacağını belirtti. Halkın ise meydan ve caddelerde düzenlenen anma etkinliklerine katılmaya devam edebileceğini ifade etti.

Hamaney nasıl öldürüldü?

İsrail’in uzun süredir yürüttüğü istihbarat faaliyetleri sayesinde Hamaney’in saldırıya uğradığı cumartesi günkü toplantıya kadar takip edildiği öne sürüldü. Haberlere göre ABD istihbaratı, Hamaney’in cumartesi sabahı kendi yerleşkesinde üst düzey İranlı yetkililerle bir toplantı yapacağını kaynakları aracılığıyla doğruladı.

Saatlerce havada kaldığı belirtilen İsrail savaş uçaklarının, Hamaney’in bulunduğu yerleşkeye 30 hassas güdümlü füze fırlattığı ve saldırıda Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey İranlı yetkilinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

ABD basını, Hamaney’in konumuna ilişkin bilgilerin Amerika Merkezi İstihbarat Merkezi (CIA) tarafından İsrail ile paylaşıldığını, saldırının ise Tel Aviv yönetimi tarafından gerçekleştirildiğini yazdı. İngiliz basınından Financial Times ise İsrailli istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail’in yıllardır Hamaney’i neredeyse adım adım takip ettiğini aktardı.

Haberde, İsrail istihbaratının yıllar önce Tahran’daki trafik kameralarına sızdığı ve Hamaney başta olmak üzere İranlı üst düzey liderlerin günlük hareketlerini izlediği belirtildi. Elde edilen görüntülerin şifrelenerek Tel Aviv’e ve İsrail’in güneyindeki veri merkezlerine aktarıldığı ifade edildi.

Özellikle Hamaney’in yerleşkesine yakın konumdaki Pasteur Caddesi’ndeki kameranın geniş bir görüş açısı sağladığı, bu sayede korumaların ve şoförlerin faaliyetlerinin takip edildiği aktarıldı. Böylece araçların nereye park ettiği, kimlerin geldiği ve güvenlik önlemleri altındaki yerleşkede günlük rutin hakkında bilgi elde edildiği kaydedildi.

Habere göre İsrail ayrıca İran’ın cep telefonu şebekelerine de sızarak üst düzey yetkililerin hareketleri hakkında ek veriler topladı. Yıllar boyunca biriktirilen bu büyük veri setlerinin analizinde ise yapay zeka araçları ve algoritmaların kullanıldığı ifade edildi.