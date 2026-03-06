Hamaney’in öldürüldüğü füze saldırısının detayları ortaya çıktı: Sabahın ilk ışıklarında Sparrow yağmuru

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğü füze saldırısının arkasında yıllarca süren kapsamlı bir istihbarat operasyonu bulunduğu ortaya çıktı.

Financial Times muhabirleri Mehul Srivastava, James Shotter, Neri Zilber ve Steff Chávez’in aktardığı bilgilere göre İsrail istihbaratı ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), saldırı öncesinde İran’daki çok sayıda veri kaynağını analiz etti.

86 yaşındaki Hamaney’in cumartesi sabahı Tahran’daki Pasteur Caddesi yakınındaki ofisinde bulunacağı saat ve yanında kimlerin olacağı, yüzlerce farklı istihbarat akışından elde edilen verilerin analiz edilmesiyle kesinleştirildi. Bu bilgiler doğrultusunda İsrail hava saldırısı düzenlendi ve İran’ın dini lideri hedef alındı.

Hacklenen trafik kameraları ve veri analizi

Operasyonun en dikkat çekici yönlerinden biri Tahran’daki trafik kameralarının uzun süredir hacklenmiş olmasıydı. İddiaya göre şehirdeki birçok kamera sistemi yıllardır İsrail tarafından izleniyor ve elde edilen görüntüler şifrelenerek Tel Aviv ile güney İsrail’deki sunuculara aktarılıyordu.

Bu kameralar sayesinde Hamaney’in koruma ekibinin araçlarını nerelere park ettiği, güvenlik görevlilerinin geliş gidiş saatleri ve kompleksin günlük işleyişi detaylı şekilde analiz edildi. Koruma görevlilerinin adresleri, görev saatleri ve kullandıkları güzergâhlar gibi bilgiler de gelişmiş algoritmalarla işlendi.

İstihbarat görevlileri bu süreci “yaşam modeli analizi” olarak tanımlıyor. Bu yöntemle hedef kişilerin günlük rutinleri ve davranış kalıpları çıkarılıyor.

Cep telefonu ağları ve iletişim kesintisi

Operasyon sırasında İsrail’in sadece görüntü istihbaratı değil, aynı zamanda sinyal istihbaratı da kullandığı belirtiliyor. Hamaney’in bulunduğu bölge çevresindeki baz istasyonlarının bir kısmının devre dışı bırakıldığı ve telefon aramalarının meşgul gösterildiği ifade ediliyor.

Bu yöntemle koruma ekibinin olası uyarıları zamanında alamaması sağlandı. Böylece saldırı anında güvenlik sistemlerinin koordinasyonu ciddi şekilde zayıflatıldı.

1000 kilometre menzilli hassas füze

Saldırıda İsrail savaş uçaklarının “Sparrow” adlı yüksek hassasiyetli füze sistemini kullandığı belirtildi. Bu füzelerin bazı türevleri yaklaşık 1000 kilometre uzaklıktan çok küçük hedefleri bile vurabilecek kapasiteye sahip.

İsrail jetleri saatler süren uçuşun ardından Hamaney’in yerleşkesine yaklaşık 30 adet hassas mühimmat ateşledi. İsrail ordusuna göre saldırının sabah saatlerinde yapılması taktiksel sürpriz yarattı ve operasyonun başarısını artırdı.

ABD’nin siber operasyon desteği

Operasyonun gerçekleşmesinde ABD’nin de önemli rol oynadığı iddia ediliyor. ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine’e göre Amerikan ordusu İran’ın savunma sistemlerini zayıflatmak için kapsamlı siber saldırılar düzenledi.

Bu saldırılar İran’ın iletişim, radar ve savunma sistemlerini geçici olarak devre dışı bırakarak İsrail savaş uçaklarının hedefe ulaşmasını kolaylaştırdı.

Hedef istihbaratı İsrail doktrininin merkezinde

Uzmanlara göre İsrail istihbarat sisteminde “hedef istihbaratı” en kritik operasyonel alanlardan biri. İsrail rezerv ordusunda tuğgeneral olan ve uzun yıllar askeri istihbaratta görev yapan Itai Shapira’ya göre bir hedefin vurulabilmesi için o kişinin tam olarak nerede olduğunun ve yanında kimlerin bulunduğunun yüksek doğrulukla teyit edilmesi gerekiyor.

İsrail askeri doktrinine göre saldırı kararı alınmadan önce hedefin konumu en az iki ayrı üst düzey istihbarat subayı tarafından bağımsız şekilde doğrulanıyor.