Hamas, 10 İsrail askeri öldürdüklerini açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun karadan girdiği Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda 10 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Kassam Tugayları, yaptığı açıklamada Şucaiyye Mahallesi'ndeki Nazaz Caddesi'nin doğusunda dün düzenledikleri ortak operasyona dair bilgi verdi.

Açıklamada, operasyonlarda 10 İsrail askerinin öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail askerlerinin konuşlandığı bir binanın roketle hedef alındığı ayrıca binaya doğru ilerleyen direniş güçlerinin askerleri sıfır mesafeden vurduğu belirtildi.

Direniş güçlerinin geri çekilme sırasında binanın içine patlayıcı yerleştirdiğine işaret edilen açıklamada, İsrail helikopterlerinin ölü ve yaralı askerleri tahliye etmek için müdahale ettiği kaydedildi.

Kassam Tugaylarından yapılan bir başka açıklamada da kentin batısındaki Tel Zarub yakınlarında keskin nişancılar tarafından İsrail askerlerinin vurulduğu belirtildi.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada, Şucaiyye Mahallesi'ne giren İsrail askerlerinin ve araçlarının ağır havan toplarıyla bombalandığı aktarıldı.

Açıklamada, Refah kentinde ve Netzarim ekseninde İsrail askerlerinin ve araçlarının bulunduğu yerlerin hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 Filistinli yaralandı.