Hamas 'Aksa Tufanı'yla İsrail'e saldırdı; savaş durumuna geçildi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların bugün sabah saatlerinde ilk olarak birçok noktadan İsrail'e doğru onlarca roket attığını açıkladı. Söz konusu roketlerden bazıları, İsrail ordusuna ait 'Demir Kubbe' hava savunma sistemlerince imha edildi.

Ordu, İsrail'in orta kesimleri ile Tel Aviv bölgesindeki siren sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu. Ülkenin birçok bölgesinde hava saldırısını haber veren sirenle duyuldu, İsrailliler sığınaklara indi.

'Evden çıkmayın'

Ordu, Gazze sınırı yakınlarındaki yerleşimcilerden güvenlik tehlikesi nedeniyle evlerinden çıkmamalarını istedi. İsrail medyası da Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu birçok bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktardı.

İsrail basınına göre atılan roketlerden bazıları Askalan (Aşkelon), Usdud (Aşdod) kentlerine isabet etti. Gazze Şeridi'ndeki Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki tüm okullarda ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildiği duyurdu.

'Aksa Tufanı operasyonunu başlattık'

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İzzeddin Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik başlattığı saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu.

'Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü' ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." dedi.

Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklayan Dayf, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtti.

Tüm Araplara çağrı

Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, "elinde tüfeği olan herkese bunu çıkarma çağrısı" yaptı.

Aksa Tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden Dayf, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi.

Dayf, ilk aşamada İsrail'in askeri bölgeleri ve hava üstlerini hedef aldıklarını dile getirerek, İsrail yönüne roket atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Militanlar İsrail'e sızdı

İsrail ordusu, roket atışlarının ardından, Gazze Şeridi’nden silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızdığını duyurdu. Militanlar ülkenin güneyinde güvenlik güçleriyle çatışmaya girerken, birçok İsrail askerinin esir alınarak Gazze'ye götürüldüğü belirtildi. Bölgede sivillerin öldürüldüğü de öne sürüldü.

İsrail 'savaş' ilan etti

Ordu, başka bir açıklamasında şunları kaydetti: “Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze’den İsrail’e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail’e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz."

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.

İsrail ordu sözcülüğü, Hamas'ın roket fırlatma ve İsrail içine sızmayı içeren kapsamlı bir operasyon başlattığını belirterek vatandaşlarından talimatlara uymasını talep etti.

Ordu Gazze Şeridi’ne hava saldırısı da başlattı. Ordunun yazılı açıklamasında, onlarca savaş uçağının Gazze Şeridi'ndeki farklı Hamas hedeflerini vurmaya başladığı belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı'na saldırı düzenledi. Saldırı sonucu binanın büyük bölümü yıkıldı. (üstte)

Can kayıpları var

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 22 İsraillinin öldüğünü duyurdu. İsrail Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 545 yaralının hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

Filistin resmi ajansı WAFA, Gazze kentinin doğusunda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği yazdı. Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçleriyle çatışmaları sırasında ele geçirdikleri İsrail askeri aracını Gazze'ye götürdü. Gazze Şeridi sınırına yakın bölgede bir İsrail tankı da imha edildi.





İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gazze sınırına yakın bazı bölgelerde yaşayan İsrailliler, evlerinin çevresindeki sokaklarda Filistinli silahlı grupların dolaştığını söyledi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin güneydoğusundaki İsrail’e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ile çevresindeki askeri noktanın ele geçirildiğini iddia etti.