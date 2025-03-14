Hamas, Amerikalı rehine ve 4 rehinenin cansız bedenini teslim etmeyi kabul etti

Hamas, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması için arabulucular tarafından kendilerine iletilen bir teklifi kabul ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Hamas'ın İsrail ve ABD vatandaşı Edan Alexander'ı serbest bırakmayı ve dört rehinenin naaşını teslim etmeyi kabul ettiği belirtildi.

ABD'nin teklifi ne içeriyor?

ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas’a 5 rehinenin serbest bırakılması ve 10 rehinenin naaşının teslim edilmesi karşılığında Gazze'de ateşkesin uzatılmasını içeren yeni bir teklif sundu.

Bu teklifin, Katar’ın başkenti Doha’da arabulucular ve İsrail heyetiyle paylaşıldığı ifade edildi. ABD'nin sunduğu plana göre, taraflar ateşkes süresini uzun vadeli bir barış anlaşmasını müzakere etmek için değerlendirecek. Eğer taraflar kalıcı bir ateşkes üzerinde uzlaşırsa, geriye kalan tüm rehinelerin, uzatılan ateşkesin son gününde serbest bırakılması öngörülüyor.