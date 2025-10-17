Hamas cesetlere ulaşmak için kazı çalışmalarını devam ediyor

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi’nde Barış Planı’nın uygulanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Hamas, İsrail’in yoğun saldırıları sonucunda yer altı tünellerindeki enkaz altında gömülü kalan rehinelerin cansız bedenlerini çıkarmaya yönelik çabalarını sürdürüyor. Filistinli kaynaklar, Han Yunus da dahil olmak üzere birçok bölgede kazı çalışmalarının yürütüldüğünü açıklarken, aynı zamanda Kızıl Haç ekiplerinin de süreci takip etmek üzere bölgeye geldiğini aktardı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, kazı çalışmalarında gerekli olan araç gereçlerin eksikliği ve İsrail’in çalışmalara destek sağlaması için özel ekipler göndermeyi reddetmesinin çalışmaları aksattığı belirtildi. Hamas, söz konusu imkanların sağlanmamasından ve sürecin yavaşlamasından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin sorumlu olduğunu açıkladı.