Hamas: Gazze'de ateşkes teklifine yanıt, ulusal mutabakat sağlanarak verildi

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkes teklifi ve uygulama mekanizmasıyla ilgili dün verilen yanıt öncesinde Filistinli grupların liderleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bedran, Hamas ile diğer Filistinli grupların, söz konusu temaslarda yoğun istişarelerde bulunduğunu ve ulusal bir mutabakata vardığını ifade etti.

Hüsam Bedran, Hamas'ın iç ve dış istişareleri tamamladıktan sonra oybirliğiyle alınan kararı arabuluculara ilettiğine ve tüm grupların da bu kararı memnuniyetle karşıladığına dikkati çekti.

Hamas 4 Temmuz'da, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.