Hamas Gazze'de ateşkesi engelleyenin Netanyahu olduğunu açıkladı

İsrail'in saldırılarına son vermesi için Katar'da müzakereler sürüyor. Hamas neden hala ateşkesin başlamadığıyla ilgili merak edilen konuya açıklama yaparak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun engel koyduğunu ilan etti.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, “Görüşmelerde neler olduğunu arabuluculardan dinledikten sonra Binyamin Netanyahu'nun hala anlaşmanın önüne engeller koyduğuna emin olduk” ifadeleri kullanıldı.

"Netanyahu'nun koşullarıyla uyumlu"

Ateşkes için yapılan yeni teklifin Netanyahu’nun talepleri ile uyumlu olduğu belirtilen açıklamada, “Yeni teklif Netanyahu'nun koşullarını karşılıyor, özellikle kalıcı ateşkesi ve Gazze'den çekilmeyi reddetmesi başta olmak üzere Netanyahu'nun koşullarıyla uyumlu” denildi.

Yeni teklifte Netzarim Kavşağı, Refah Sınır Kapısı ve Philadelphia Koridoru'ndaki İsrail işgalinin devam edeceği aktarılan açıklamada, yeni teklifte ayrıca esir takasına ilişkin yeni koşullar yer aldığı ve bunun takas anlaşmasının tamamlanmasını engellediği belirtildi.

Açıklamada, “Netanyahu'yu arabulucuların çabalarını boşa çıkarmaktan ve bir anlaşmaya varılmasını engellemekten tamamen sorumlu tutuyoruz. Katar ve Mısır'daki arabulucuların çabalarını ve bir anlaşmaya varılmasını amaçlayan tüm önerileri sorumlu bir şekilde ele aldık. Müzakerelerin bir kısır döngü içinde kalmaması için arabuluculardan bize teklif edilen şartların uygulanmasına yönelik bir plan sunmalarını istedik” denildi.