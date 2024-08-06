Hamas içeriğini kaldıran Meta, Malezya'da geri adım attı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesinin ardından 31 Temmuz'da Facebook ve Instagram hesaplarından paylaşım yaptı. Paylaşımda, İbrahim'in bir Hamas yetkilisiyle telefon görüşmesi ve Haniye için başsağlığı dilenen video yer aldı.

Ancak ABD merkezli teknoloji devi Meta, söz konusu paylaşımı İbrahim'in sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Meta daha sonra ise bunun bir 'hata' olduğunu belirterek özür diledi.

Meta, açıklamasında "Başbakan'ın Facebook ve Instagram sayfalarındaki içeriğin kaldırıldığı ve içeriğin doğru haber değeri taşıyan etiketle geri yüklendiği operasyonel bir hatadan dolayı özür dileriz," ifadelerine yer verildi.

Meta, 'terör örgütü' olarak gördüğü Hamas'a dair içeriklere müdahale ediyor.

Instagram halen kapalı; Diyanet'in de paylaşımı kaldırıldı

Benzer bir durum Hamas lideri İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazını paylaşan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da başına gelmişti. Facebook, Diyanet'in hesabını bir ay boyunca kısıtlamıştı.

Öte yandan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Meta'nın bir diğer platformu olan Instagram'a erişim engeli ise sürüyor. Buna gerekçe olarak da platformun 'katalog suçlarda işbirliğine yanaşmaması' olarak gösteriliyor.