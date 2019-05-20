Hamas ile İsrail 6 aylık ateşkese vardı

20 Mayıs 2019

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Birleşmiş Milletler ve Mısır'ın ara buluculuğunda Hamas ile İsrail arasında 6 aylık ateşkese varıldı.

Geçici ateşkes kapsamında Hamas, Gazze Şeridi sınırında düzenlenecek gösterilerde Filistinlileri sınırdan 300 metre uzak tutacak.

Buna karşılık Tel Aviv yönetimi, Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini 15 mile çıkarak, İsrail üzerinden tıbbi ve insani yardımların Gazze'ye transferine izin verecek.

Ateşkes haberinin doğru olup olmadığına ilişkin hem Hamas hem de İsrailli yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, 2006 yılından bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Hamas'tan yalanlama

Öte yandan, Hamas sözcüsü Fevzi Berhum Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail basınında yer alan, Hamas ile 6 aylık ateşkese varıldığı yönündeki haberler doğru değil." ifadesini kullandı.

Berhum, İsrail'in bütün anlaşmaları uygulaması durumunda ateşkese varılacağını vurguladı.

İsrail'in 4-5 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: AA