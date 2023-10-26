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Hamas, İsrail helikopterini vurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusun ait bir helikopteri hedef aldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusun ait bir helikopteri hedef aldığını duyurdu.

El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından yapılan açıklamada, Kassam Tugaylarının Gazze'nin orta kesimlerindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir İsrail helikopterini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kassam Tugayları, el-Bureyc'in doğusunda bir İsrail helikopterini SAM-7 füzesiyle vurdu, savaşçılarımız helikopterin vurulduğunu doğruladı." ifadesine yer verildi.

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