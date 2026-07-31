Hamas kapsamlı Gazze anlaşmasını kabul etti: Şartlar belli oldu

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Hamas Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamad, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, bölgenin yeniden imarı, uluslararası bir gücün konuşlandırılması ve Ulusal Komitenin yönetimi devralmasını kapsayan paket anlaşmayı kabul ettiklerini söyledi.

Hamad, yaptığı açıklamada tarafların anlaşmanın genel ilkeleri üzerinde uzlaştığını belirtti. Uygulama yöntemleri ile takvimin netleştirilmesi amacıyla ilerleyen dönemde yeni bir görüşme turu düzenleneceğini bildirdi.

“Bir önceki aşama tamamlanmadan ilerlemeyeceğiz”

Anlaşmanın aşamalar halinde uygulanacağını belirten Hamad, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Hamas'ın da kendi sorumluluklarını yerine getirmeyeceğini söyledi.

Hamad, "İsrail Gazze anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de kendi yükümlülüklerimizi yerine getirmeyeceğiz. Bir önceki aşamanın uygulanması tamamlanmadan hiçbir şekilde bir sonraki aşamaya geçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Silah düzenlemesi için şartları açıkladı

Hamad, silahlara ilişkin düzenlemelerin hayata geçirilmesinin, "İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını uygulaması, Gazze'den çekilmesi, Ulusal Komitenin görevlerini devralması, uluslararası gücün konuşlanması ve çetelerin dağıtılması şartına bağlı olduğunu" vurguladı.

Paketin ağır silahların durumuna da açıklık getirdiğini belirten Hamad, İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesinin ardından söz konusu silahların Filistin Ulusal Komitesinin sorumluluğunda depolanmasının planlandığını aktardı.

Uluslararası komite uygulamayı izleyecek

Hamas yetkilisi, anlaşma kapsamında süreci ve tarafların yükümlülüklerini sürekli takip edecek uluslararası bir komite oluşturulmasının öngörüldüğünü bildirdi.