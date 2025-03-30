Hamas: Mısır ve Katar’ın ateşkes önerisini kabul ettik
Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, 2 gün önce Mısırlı ve Katarlı arabuluculardan ateşkes için yeni bir öneri aldıklarını ve bunu kabul ettiklerini söyledi.
İsrail, Gazze Şeridi’nde yoğun saldırılar düzenlerken, Tel Aviv ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri de çıkmaza girdi.
Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya bugün yaptığı açıklamada, 2 gün önce Mısırlı ve Katarlı arabuluculardan ateşkes için yeni bir öneri aldıklarını söyledi. Hamas’ın bu öneriyi kabul ettiğini açıklayan el-Hayya, İsrail'in bu anlaşmayı sabote etmeyeceğini umduğunu vurguladı. El-Hayya, önerinin, 50 günlük esir takası ve ateşkes anlaşmasını içerdiğini aktardı.
Bugün erken saatlerde Hamas’ın 50 günlük ateşkes ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması karşılığında 5 İsrailli esirin serbest bırakılmasını kabul ettiğine dair iddialar ortaya atılmıştı.