Hamas: Mısır ve Katar’ın ateşkes önerisini kabul ettik

İsrail, Gazze Şeridi’nde yoğun saldırılar düzenlerken, Tel Aviv ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri de çıkmaza girdi.

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya bugün yaptığı açıklamada, 2 gün önce Mısırlı ve Katarlı arabuluculardan ateşkes için yeni bir öneri aldıklarını söyledi. Hamas’ın bu öneriyi kabul ettiğini açıklayan el-Hayya, İsrail'in bu anlaşmayı sabote etmeyeceğini umduğunu vurguladı. El-Hayya, önerinin, 50 günlük esir takası ve ateşkes anlaşmasını içerdiğini aktardı.

Bugün erken saatlerde Hamas’ın 50 günlük ateşkes ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması karşılığında 5 İsrailli esirin serbest bırakılmasını kabul ettiğine dair iddialar ortaya atılmıştı.