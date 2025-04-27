Hamas: Tek seferde yapılacak esir takası ve 5 yıllık bir ateşkes için hazırız

Hamas heyeti Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri çerçevesinde Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldi.

İsmi açıklanmayan Hamas yetkilisi, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Hamas heyetinin ateşkes konusunda Mısır’daki arabulucularla görüşmelerde bulunduğunu belirterek, "Tek seferde yapılacak esir takası ve 5 yıllık bir ateşkes için hazırız" dedi.

Hamas yetkilisi Mahmud Mardawi ise Kahire’deki müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kez savaşın sona erdiğine dair garantiler talep edeceğiz. İşgalci, kısmi bir anlaşmanın ardından savaşa geri dönebilir, ancak kapsamlı bir anlaşma ve uluslararası garantilerle bunu yapamaz" şeklinde konuştu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan da bugün erken saatlerde, "Savaşın kapsamlı ve kalıcı bir şekilde sona ermesini içermeyen herhangi bir öneri kabul edilmeyecektir. İşgal sürdüğü sürece direnişin silahlarını terk etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.